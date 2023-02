SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou uma mulher de 49 anos ferida, na manhã de sábado (18).

Segundo informações, um Corsa prata transitava pela Avenida Trabalhador São Carlense e no cruzamento com a Avenida Francisco Pereira Lopes, não respeitou o sinal de pare e atingiu uma moto Honda Elite 125, vermelha, conduzida por uma mulher, que foi ao solo com o impacto.

Ela sofreu várias escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo SAMU, que a encaminhou à UPA.

Leia Também