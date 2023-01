Motociclista sofre grave acidente no Jardim Macarengo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente no bairro Jardim Macarengo, em São Carlos, no final da tarde desta quinta-feira (26).

Segundo informações colhidas no local, o motociclista transitava pela avenida São Carlos e no cruzamento com a rua Adolfo Catani colidiu violentamente contra a lateral de um VW/T-Cross.

Com o impacto o motociclista ficou inconsciente e precisou ser intubado no local pelas equipes do SAMU. Ele foi conduzido até a Santa Casa para atendimento médico.

O cruzamento é sinalizado por semáforo, mas até o momento não foi possível saber quem avançou o sinal de pare.

A Polícia Militar encaminhou uma viatura para atender a ocorrência.

