Motociclista fica ferido após colisão na Vila São José

Motociclista é socorrido pelos Bombeiros após acidente: encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ficou ferido, vítima de um acidente de trânsito na Vila São José na manhã desta segunda-feira, 6. Os envolvidos transitavam em sentidos opostos pela rua Joaquim da Cruz Penalva.

Segundo apurado, o motorista de um veículo tentou a conversão com sentido a rua Estados Unidos quando atingiu o motociclista que foi ao solo e com ferimentos, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

