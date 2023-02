SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto com a placa adulterada e com o chassi adulterado foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (20), no jardim Real, em São Carlos.

PMs foram até o local averiguar uma denúncia de tráfico de drogas na rua Luiz Lazaro Zamenhof, quando encontraram a moto sobre a calçada.

O veículo foi apreendido e será encaminhado para a perícia, pois não foi possível saber se está envolvido em ocorrência de furto ou roubo.

O proprietário não foi localizado.

