Mobi tomba após colisão no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Mobi tombou após a batida no Corsa no centro da cidade - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito marcou a manhã desta segunda-feira, 13, no centro de São Carlos, em um cruzamento onde há sinalização eletrônica, mas nenhum dos motoristas assumiu a responsabilidade pela colisão.

Um Corsa transitava pela rua 7 de Setembro e no cruzamento com a rua São Paulo, atingiu um Mobi. O motorista perdeu o controle e a roda se chocou com a sarjeta, tombando em seguida.

Samu, unidade resgate e auto bomba do Corpo dos Bombeiros atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Leia Também