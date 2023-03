SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um medidor de energia e fiação elétrica foram furtados do ecoponto do Cidade Aracy, na Avenida Regit Arab, no Cidade Aracy. O crime teria ocorrido na terça-feira, 7, e foi registrado na CPJ. Duas pessoas que teriam ido ao local, deram a falta dos objetos e prestaram queixa-crime.

