Mãe e filha ficam feridas após capotamento de carro na SP-215

Carro ficou destruído após o capotamento: duas mulheres feridas - Crédito: Maycon Maximino

Mãe e filha ficaram feridas, vítima de um acidente no km 164 (sentido São Carlos/Ribeirão Bonito) da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215) na manhã desta segunda-feira, 30. Ambas foram socorridas pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros.

Ao São Carlos Agora a motorista do carro disse de dirigia normalmente e chovia na hora do acidente. Em uma curva, ao acionar o freio, o carro teria rodado no asfalto e desgovernado, atingiu um barranco, vindo a capotar em seguida.

A mãe sofreu ferimentos considerados de natureza grave. Já a filha, teve trauma na cabeça. Ambas foram encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico.

