Mãe é acusada de espancar filho de 8 anos em São Carlos

A Polícia vai investigar o caso de um menino de 8 anos que teria sido espancado pela própria mãe em São Carlos. As agressões teriam ocorrido na semana passada, na Vila Conceição.

O SCA conversou com a tia do menino que informou que a mãe tomou tal atitude depois que o filho teria furtado um pacote de bolacha de uma mercearia, pois estaria com fome. Ainda segundo ela, o garoto e a irmã eram maltratados pela mãe.

Fotos que circulam nas redes sociais mostram o menino com vários hematomas.

Ainda segundo a tia, o sobrinho chegou a ser encaminhado até a UPA da Vila Prado, onde a Polícia Militar também esteve e teria solicitado a presença do Conselho Tutelar, mas representantes do órgão não teriam comparecido na unidade hospitalar.

Após a repercussão do caso, a mãe teria ido até a cidade de Lupércio/SP, onde o Conselho Tutelar de lá teria tomado ciência do caso e providenciado o afastamento tanto do garoto que foi agredido, quanto da irmã mais nova. Eles foram abrigados por uma tia que mora na cidade.

O São Carlos Agora entrou em contato com o Conselho Tutelar e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos a resposta, essa notícia será atualizada.

