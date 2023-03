Jovem é flagrado portando simulacro de pistola de Ibaté

Os militares localizaram a réplica de pistola na cintura do rapaz que foi levado para a delegacia onde ficou a disposição da justiça. O simulacro de pistola ficou apreendido.

A Polícia Militar apreendeu no final da manhã desta terça-feira (21/03), um simulacro de pistola que estava com um jovem de 18 anos. A abordagem ocorreu no bairro Domingos Valério (CHU). Durante patrulhamento pelo bairro, os militares se depararam com o rapaz em atitude suspeita