Homem que estava à procura de garota de programa é assaltado por dupla no Jardim São Paulo

Crime de roubo foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A procura de uma aventura custou caro para um homem de 22 anos por volta das 4h deste domingo, na rua Artur Rodrigues de Castro, no Jardim São Paulo. Em queixa-crime formulada na CPJ, a vítima disse que uma mulher e uma travesti seriam as responsáveis pelo crime.

A vítima disse que estava à procura de uma aventura com uma garota de programa e ao ver ambas, parou o carro e permitiu a entrada de uma delas. A outra, todavia, correu e entrou no banco de trás do carro e em um movimento rápido, tirou as chaves do contato.

A vítima disse que não conseguiu reagir e percebeu que a comparsa seria uma travesti que colocou as chaves e exigiu um PIX de R$ 130 que foi feito. Após o crime, a mulher e a travesti fugiram.

