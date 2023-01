Homem é encontrado morto em casa no Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O idoso Salvador Guedes, 68 anos, foi encontrado morto por volta das 18h15 desta terça-feira, 24, em uma casa na rua Hilário Martins Dias, no Cidade Aracy. Policiais militares atenderam a ocorrência, bem como a Perícia Técnica.

Segundo consta, vizinhos estranharam a ausência de Salvador, que teria sido visto pela última vez na sexta-feira, 20. Porém, nesta terça, ao se sentir incomodado com a falta de notícias, uma testemunha que mora no mesmo quintal da vizinha, foi até sua casa que estava fechada. Mas uma janela estava aberta, por onde entrou e sentiu um forte odor e moscas. No banheiro viu Salvador caído, sem vida.

O Samu foi acionado para atestar a morte e em seguida o corpo transportado por carro fúnebre ao IML para apurar a causa da morte.

Leia Também