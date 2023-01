Homem é agredido pela irmã e sofre ferimento no pescoço no Jockey Clube

SIGA O SCA NO

Uma discussão familiar terminou com homem ferido na noite desta terça-feira (17), no bairro Jockey Clube.

Segundo informações, uma moradora teria chegado em casa alterada e tentado agredir os pais. O irmão entrou no meio e acabou sendo ferido no pescoço com uma lâmpada.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a vítima que sofreu um corte de cerca de 10 centímetros.

Uma viatura da Polícia Militar foi designada para atender a ocorrência, porém a acusada se evadiu antes da chegada da equipe.

