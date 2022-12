Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Homem de 32 anos que reside em São Carlos perdeu R$ 11.865,00 ao tentar comprar um veículo em um site de leilões.

Ele narrou às autoridades policiais na CPJ que teve acesso ao site e participou de um leilão e acreditou ter arrematado um Gol pelo valor em questão e no dia 22, quinta-feira, fez o PIX no valor com a promessa de que o carro seria entregue no sábado, 24. Porém, ficou somente na promessa...

