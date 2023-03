Homem baleado é socorrido até a UPA do Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um homem foi baleado por um desconhecido na noite deste sábado (19) na área rural.

Ele declarou que foi pescar na região de Brotas e no caminho encontrou uma ponte quebrada. Retornou e pegou outro caminho, quando se encontrou com um veículo Gol e chegou a dialogar com o motorista. Em seguida ouviu um barulho e tiro e arrancou com o seu veículo.

Neste momento a vítima percebeu que foi atingida por um disparo no braço e mão direita.

O homem abandonou o carro com os pneus estourados e pediu ajuda ao irmão que foi busca-lo e o encaminhou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, onde foi medicado e liberado.

O autor do tiro não foi identificado.

