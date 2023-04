SIGA O SCA NO

A droga apreendida pela equipe Canil da GM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil localizaram na manhã desta terça-feira, 4, entorpecentes na rua Coronel Leopoldo Prado, no Jardim Beatriz.

Com a aproximação da viatura, na região do Cemei Benedita Sthal Sodré, um suspeito fugiu sentido uma mata que tem nas proximidades. Com o auxílio da cachorra Índia, na mesma mata, localizaram o entorpecente que foi apreendido na CPJ.

