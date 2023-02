Força Tática localiza casa que servia para “armazenar” drogas no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

A droga que estava em uma casa no Jardim Cruzeiro do Sul - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares da Força Tática descobriram uma casa que servia como ponto para armazenar drogas no Jardim Cruzeiro do Sul. A moradia fica na rua Alberto Martins e o flagrante aconteceu por volta das 21h30 deste domingo, 19.

Com a chegada da viatura, o suspeito que reside no local com a tia e que estava em frente à moradia, conseguiu fugir pelos fundos, pulando muros e telhados.

Mas em revista pelos cômodos, os PMs localizaram 1.878 pinos com cocaína, 1,040 pedras de crack, R$ 400, uma balança de precisão e apetrechos para embalo. Todo o material foi apreendido na CPJ.

