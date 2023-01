Força Tática flagra adolescentes com carro furtado

Três adolescentes foram flagrados na madrugada deste domingo (15) com um carro furtado. Eles foram abordados por uma equipe da Força Tática na avenida São Carlos, no Centro.

Os policiais realizavam patrulhamento pela região, quando suspeitaram dos ocupantes do HB20 e resolveram realizar a abordagem.

Os PMs consultaram as placas e descobriram que se tratava do HB20 furtado durante o sábado (14) no bairro Mirante do Bela Vista. Segundo declarações de um dos infratores, ele estava passando defronte a casa e aproveitou a porta aberta do imóvel para pegar a chave do veículo.

Já os adolescentes confessaram o furto e foram conduzidos até o plantão policial, onde foram ouvidos e liberados para a irmã de um deles.

O carro foi devolvido à proprietária.

Leia Também