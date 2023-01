Dupla é detida pela PM após furto em empresa no Bela Vista

Ferramentas e produtos apreendidos com os suspeitos - Crédito: Divulgação

Policiais militares detiveram por volta da 1h40 desta terça-feira, 31, dois homens no interior de uma empresa na rua Capitão Antonio Martinez Carrera Filho, na Bela Vista.

Os PMs foram acionados via Copom sobre o crime e após cerco realizado no entorno da empresa, dois suspeitos foram abordados no pátio e com eles havia um saco contendo fios, cabos elétricos e ferramentas.

Indagados, confessaram que iriam vender os cabos de energia. Detidos, foram encaminhados à CPJ, autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem.

Leia Também