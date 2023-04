Dois carros se chocam em cruzamento na região central

Crédito: Maycon Maximino

Dois carros se chocaram no final da tarde desta terça-feira (4) no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Riachuelo, no Centro de São Carlos.

Segundo informações, o Gol seguia pela Riachuelo e no cruzamento houve a colisão.

Militares do Corpo de Bombeiros do posto de bombeiros que fica nas proximidades foram até o local, porém nenhum dos envolvidos se feriu.

No local existe um semáforo, mas nenhuma testemunha soube informar quem ultrapassou o sinal vermelho.

