Creche recebe ameaças por telefone em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desconhecido, afirmando ser integrante de uma facção do crime organizado teria entrado em contato via telefone com uma creche municipal localizada na Vila Prado, em São Carlos, e feito ameaças.

A atendente, de 28 anos, elaborou boletim de ocorrência na CPJ. Relatou que a ligação aconteceu por volta das 7h30 e o interlocutor, além das ameaças, teria exigido uma quantia em dinheiro (entre R$ 3 mil e R$ 5 mil), e afirmado que seria uma retaliação, já que fazia parte de um “acerto de contas”, pois dois integrantes da facção estariam presos.

Disse ainda que, caso a creche não obedecesse, homens armados iriam invadir a instituição de ensino infantil.

A direção da creche informou que a segurança da escola foi reforçada com a presença de um vigilante de uma empresa terceirizada.

