Corsa furtado é localizado no Cidade Aracy

Um Corsa vinho que havia sido furtado, foi localizado na madrugada deste domingo (12), na Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, no Cidade Aracy, em São Carlos.

Policiais militares foram acionados com a denúncia que no local havia um carro com queixa de furto e foram averiguar, confirmando a denúncia.

O veículo foi encontrado devidamente estacionado, com as portas destravadas, os quatro pneus murchos, sem o estepe e sem o rádio.

O Corsa, que havia sido furtado no dia anterior, foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

