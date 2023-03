Colisão entre moto e retroescavadeira deixa duas pessoas feridas

Crédito: Maycon Maximino

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre uma motocicleta e uma retroescavadeira, na manhã deste sábado (04), na via que liga o Jardim Embaré ao Aracê de Santo Antônio.

De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem, dois homens transitavam com a moto pela via, que estava com uma das faixas interditada, devido a obras no local, onde máquinas e pessoas estavam trabalhando, e quando passaram por esse trecho, colidiram contra a retroescavadeira.

Uma equipe do SAMU que passava pelo local, socorrendo outro paciente, acionou a UR (Unidade de Resgate) dos Bombeiros, que prestou os primeiros socorros às vítimas e as encaminhou à Santa Casa com ferimentos leves.

