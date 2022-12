Casal é feito refém durante assalto no Jardim Centenário

Honda Fit foi recuperado pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 50 anos e sua esposa, de 54 anos, passaram por momentos de pânico por volta das 20h30 desta quinta-feira, 29, quando tiveram sua casa invadida por cinco criminosos que cometeram assalto. O fato aconteceu na rua Borba Gato, no Jardim Centenário.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que o homem chegou e ao tentar estacionar seu FIT foi rendido por dois ladrões, um deles armado e mediante ameaças de morte, entrar na moradia onde ele e a esposa foram obrigados a deitarem-se de costas. Neste interim, mais três comparsas entraram na residência.

Durante o crime, os bandidos colocaram no interior do FIT, TVs, celulares, alimentos, bebidas, sapatos, roupas e ainda R$ 300 e fugiram. Por volta das 22h o carro foi recuperado (estava abandonado na rua Elias Arsênios, no Jardim Cruzeiro do Sul) e entregue aos proprietários. Ninguém foi detido e o caso registrado na CPJ.

