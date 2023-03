Carro capota após colisão na Vila Elizabeth; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro capotou no começo da noite desta quarta-feira (8) após colisão registrada na Vila Elizabeth, próximo ao Tiro de Guerra de São Carlos.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o Renault/Sandero pela rua Tiradentes e no cruzamento com a rua São Paulo é atingido por um GM/Prisma que não respeitou o sinal de pare.

Com o impacto o Sandero acabou capotamento. Uma pessoa que estava no interior sofreu ferimentos leves e foi levada até o Hospital da Unimed por meios próprios.

A motorista do Prisma disse que ao chegar ao cruzamento olhou para o lado o posto e como não avistou nem um veículo, avançou.

Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal estiveram no local sinalizando o local da ocorrência.

