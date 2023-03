Carro bate em palmeira na Vila Elizabeth

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão de um carro contra uma árvore foi registrada nesta noite de sábado (18), na Rua Antônio Rodrigues Cajado, , próximo ao cruzamento com a Avenida Trabalhador São Carlense, na Vila Elizabeth.

O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas do acidente, com a informação que havia duas pessoas desacordadas dentro do carro, mas chegando lá, não encontrou ninguém no local do acidente.

Populares que estavam no local informaram que as vítimas foram socorridas por terceiros, mas até o momento não foram identificadas e nem informações sobre o estado delas.

