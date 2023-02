SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto marcou o início da madrugada de sábado, 18, quando um Voyage cinza, placas FNS-1893 foi furtado defronte a uma casa na rua Orlando Senaspechi, no Jardim Medeiros.

A vítima, de 22 anos, disse que o carro era alugado e teria ido à casa de um amigo. Mas por descuido, teria esquecido as chaves em cima do capô do veículo.

Entrou e pernoitou na residência e quando foi utilizar o Voyage durante o dia, percebeu que foi levado. O caso foi registrado na CPJ.

Leia Também