Caminhão carregado com livros tomba na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão baú tombou na tarde desta quarta-feira (15), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo o motorista, ele e o ajudante saíram da capital com destino a região de São José do Rio Preto onde a carga de livros didáticos seria entregue, porém, no quilômetro 229, logo após o trevo da avenida Getúlio Vargas, o veículo aquaplanou no asfalto, vindo a perder o controle da direção, tombando no acostamento.

Policiais militares sinalizaram o local do acidente, no entanto, nenhuma faixa da pista sentido capital/interior precisou ser interditada.

Ninguém se feriu.

