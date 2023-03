Cães são envenenados em chácara em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois cães foram envenenados em uma chácara na Alameda das Sibipirunas, no Vale Santa Felicidade. A afirmação foi dada na terça-feira, 21, pelo proprietário dos animais, de 42 anos.

Em boletim de ocorrência, ele narrou que a esposa teria visto o casal de cães caído na grama. Chamou por ele no intuito de leva-los ao veterinário. Ambos estariam espumando pela boca.

Ainda de acordo com o proprietário, a fêmea morreu a caminho do socorro médico e o macho, já na clínica veterinária. Segundo ele, os cães teriam comigo salsicha com o veneno. O caso foi registrado na CPJ.

