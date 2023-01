Assaltos a residências assustam moradores de São Carlos; dois roubos ocorreram nesta quinta-feira

SIGA O SCA NO

Bandidos agem armados

Casos de roubos em residência tem assustado a população em São Carlos. Nos primeiros cinco dias de 2023 o site São Carlos Agora já noticiou cinco ocorrências. As duas últimas ocorreram na noite desta quinta-feira (5).

Na rua Enéas Camargo, Vila Monteiro, quatro jovens criminosos, vestindo blusas com capuzes, renderam uma família. As vítimas foram trancadas em um dos cômodos. Os bandidos fugiram levando um VW/Nivus vermelho, 2023 e vários objetos do imóvel.

Já na rua Maria Aparecida Jacintho de Moraes, no Douradinho, dois bandidos armados entraram no imóvel, enquanto outros dois ficaram do lado de fora. Eles renderam a moradora e reviraram toda a casa em busca de objetos de valor. Em seguida fugiram levando um Citroen/C4 Pallas, prata, ano 2010, além de televisor e outros objetos.

Em ambos os casos da PM foi acionada, realizou diligências pela cidade, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

