Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 33 anos procurou as autoridades policiais na CPJ por volta das 8h15 desta terça-feira, 17, para acusar o ex-companheiro de ameaças de morte.

Ela reside na Avenida Dr. Heitor José Reali e disse que teve relacionamento por um ano com acusado que neste período tem causado desconfortos. Para piorar, teria começado a ameaça-la de morte com frases do tipo “que irá acabar com a sua vida”. O fato será investigado.

