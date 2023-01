Após ser flagrado com carro furtado em Brotas, homem tenta fugir da PM em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (5) um homem de 33 anos, morador no assentamento Capão das Antas, após surpreendê-lo dirigindo um carro furtado.

O furto do Gol verde aconteceu durante a madrugada, no Jardim Modelo, em Brotas/SP. PMs de São Carlos foram alertados sobre o furto e durante patrulhamento na avenida Getúlio Vargas uma equipe se deparou com o veículo. O condutor ao notar a presença da viatura empreendeu fuga.

Houve um breve acompanhamento até a rua Machado de Assis, onde o condutor colidiu contra outro carro. Em seguida ele tentou se evadir a pé, mas acabou sendo detido.

Dentro do Gol verde os policiais encontraram um jogo de rodas que pertence a outro Gol, também furtado na cidade de Brotas.

O acusado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

