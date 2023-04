Após perseguição, PM flagra adolescentes com moto furtada no Cidade Aracy

Dois adolescentes foram flagrados na posse de uma moto furtada na noite desta sexta-feira (7), após perseguição pelas ruas do bairro Cidade Aracy.

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro, quando na rua Reinaldo Pizani visualizou dois suspeitos em uma moto e logo que viram a viatura empreenderam fuga.

A perseguição se estendeu por várias ruas, até a que dupla foi abordada na rua José Geraldo Machado. Com os ocupantes do veículo nada de ilícito foi encontrado, porém, através da placa os policiais descobriram que a moto havia sido furtada no dia 1º de março, no bairro Cidade Aracy 2.

Os adolescentes foram conduzidos até o plantão da CPJ, onde permaneceram à disposição da Justiça. As mães não quiseram comparecer na delegacia.

A moto foi apreendida, pois o proprietário estava viajando.

