Após discussão, homem surta no Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão terminou em uma tentativa de suicídio por volta das 5h30 deste domingo, 19, em um apartamento no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli.

Segundo apurado, guardas municipais foram acionados por uma mulher de 40 anos e disse que teria discutido com o companheiro, de 29 anos e por motivos ignorados, ele teria surtado e se trancado no banheiro com uma faca e passou a desferir golpes contra o próprio corpo.

A mulher disse que tentou arrombar a porta e após insistência, o homem teria saído do banheiro com lesões pelo corpo. Posteriormente foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também