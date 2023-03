Após assalto, homem é detido e apanha de várias pessoas em São Carlos

Celular, dinheiro e a réplica de pistola apreendida pela Polícia Militar - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 49 anos, após ser acusado de cometer um assalto por volta das 8h desta quinta-feira, 9, em um estabelecimento comercial na rua João de Lourenço, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, foi perseguido por populares e levou uma surra. Necessitou ser socorrido pelo Samu à Santa Casa, onde está internado sob escolta policial.

O São Carlos Agora acompanhou o caso e apurou que um casal chegou para mais um dia de trabalho em sua Toro. Abriu a loja, momento em que o suspeito chegou na caminhonete e ficou por alguns minutos no banco traseiro. Posteriormente, armado, entrou na loja e fez o casal refém sob ameaças de morte, obrigando o homem de 53 anos e a mulher de 55 anos entrarem em um banheiro.

Se apoderou de um celular e de R$ 315 que estava no caixa, além das chaves do veículo e quando se encontrava prestes a fugir, foi surpreendido pelo comerciante que saiu do banheiro e foi ao seu encontro, após ir até uma loja vizinha e pedir ajuda. A arma (que é uma réplica de pistola) caiu no chão.

Pessoas que estavam nas proximidades e ouviram o apelo do comerciante foram em seu auxílio, momento em que o bandido saiu correndo, porém foi alcançado na rua Oswaldo Denari e nova luta.

Mesmo levando uma surra, o bandido fugiu e se embrenhou em uma mata na rua Manoel Martins, no Jardim Munique.

Neste interim, policiais militares chegaram e em diligências localizaram o criminoso. Com ele estava o dinheiro e o celular produto de roubo. A arma estava caída próximo a caminhonete.

Com ferimentos pelo corpo, o acusado foi socorrido pelo Samu à Santa Casa onde, após ser medicado, permaneceu internado sob escolta policial. Posteriormente será autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também