Adolescentes são surpreendidos pela Força Tática com entorpecentes no São Carlos 5

Dois adolescentes foram flagrados por policiais militares da Força Tática com entorpecentes em um local conhecido como "ponto do tráfico", na rua José Quatrocchi, no São Carlos V. O fato foi registrado por volta das 18h51 deste domingo, 12.

Os PMs, em patrulhamento viram a dupla de infratores que tentaram a fuga com a aproximação da viatura. Porém, foram abordados e em revista, localizado nas vestes de um deles, drogas, dinheiro e máquina de cartão. Com o comparsa, somente um celular, que foi pesquisado porém nada consta. No local, após varredura, foi localizado mais drogas e uma máquina de cartão/débito.

Ambos foram encaminhados à CPJ e liberados para suas respectivas mães. Todo o material foi apreendido.

