Adolescentes são flagrados com entorpecentes no Jardim Beatriz

A droga encontrada pelo Comando de Força Patrulha da PM - Crédito: Maycon Maximino

Dois adolescentes, de 16 anos e 17 anos, foram flagrados na tarde desta quinta-feira, 15, com entorpecentes na rua Hermínio Bernasconi, no Jardim Beatriz. PMs do Comando de Força Patrulha deparou com ambos em atitude suspeita em um local conhecido como “ponto”. Após revista, encontraram com os infratores droga e dinheiro.

Indagados, confessaram o tráfico e suspeito de 17 anos disse que em sua casa, na travessa 8 no Jardim Gonzaga, estava o restante do entorpecente. O material foi apreendido e a dupla encaminhada à CPJ.

