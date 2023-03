Adolescentes são detidos no Antenor Garcia com carro furtado

Crédito: Divulgação

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram detidos por receptação, na madrugada deste domingo (05), no Antenor Garcia, após serem flagrados em posse de um carro furtado e outros objetos de origem duvidosa.

Uma equipe da PM estava em patrulhamento pelo bairro, quando avistou a Parati Vermelha, ocupada por duas pessoas, transitando pela via. Os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo ao avistar a viautra e empreenderam fuga, sendo acompanhado pelos policiais, mas no quarteirão seguinte, desembarcaram do veículo, entraram em um imóvel e subiram no telhado, sendo abordados pela equipe logo em seguida.

Os suspeitos eram dois menores, mas não foi possível identificar qual deles estava dirigindo e ao serem questionados sobre a origem do carro, disseram que o adquiriram três dias antes, em uma "boca de drogas" em consignação por algumas pedras de crack que deram.

Os adolescentes e a Parati foram encaminhados ao plantão policial, onde o veículo, que havia sido furtado havia dois dias, foi devolvido ao proprietário, mas em seu interior havia vários objetos, principalmente peças de outros veículos, que não foram reconhecidos pela vítima.

Os menores foram entregues aos cuidados de uma curadora que recebeu a incumbência de apresentá-los ao ministério público da infância e juventude.

Leia Também