Adolescente é flagrado com drogas e arma com numeração raspada

Revólver, entorpecentes e dinheiro que estava em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares na manhã desta segunda-feira, 2, acusado de tráfico de entorpecentes. A abordagem ocorreu na rua Nathalya Andrecioli Fernandes, no Planalto Verde, em um local conhecido como “ponto”.

Indagado, assumiu o “comércio” de drogas e com ele havia cocaína, pedra e maconha, além de uma quantia em dinheiro. Questionado, revelou que em sua casa, na rua Genésio de Aquino, no Cidade Aracy 1, foi localizado o restante do entorpecente e ainda, uma arma calibre 22, desmuniciada, mas com a numeração raspada.

A droga, dinheiro e arma foram apreendidos e o infrator encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também