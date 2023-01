Adolescente é detido pela PM após roubo em residência no Jardim Beatriz

O simulacro foi apreendido pela Polícia Militar - Crédito: Divulgação

Um eficiente trabalho de policiais militares do Comando Força Patrulha fez com que um adolescente fosse detido após roubo a residência por volta das 21h desta terça-feira, na rua Antonio Martinez Carrera, no Jardim Beatriz. Questionado, além de confessar a participação, delatou três comparsas que teriam participado do crime e fugido.

Os PMs Tenente Felipe e soldado Mazzi se deslocavam para outra ocorrência, quando avistaram um EcoSport saindo da garagem de uma casa e o motorista ao ver a viatura, tentou a fuga, mas foi perseguido e abordado.

O criminoso desceu do veículo e se entregou. Em seguida uma das vítimas foi até o local e disse que chegava em sua moradia com a filha de 10 anos quando foi rendido por quatro bandidos e um deles estava armado. Em seguida chegou a esposa com o veículo e igualmente foi rendida.

No assoalho da Ecosport os PM encontraram um simulacro que teria sido utilizado para intimidar as vítimas.

Questionado, o adolescente confirmou a participação no assalto e entregou a identidade dos três comparsas que conseguiram a fuga, apesar do cerco policial que foi montado com o apoio de outras equipes.

O adolescente foi autuado em flagrante e recolhido à Fundação Casa. A Polícia Militar está à caça dos três integrantes que conseguiram escapar.

