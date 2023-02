Ação eficiente da Força Tática evita roubo a residência em São Carlos

As chaves mixas que foram apreendidas pelos PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

A ação eficiente de policiais militares da Força Tática evitaram um roubo na noite desta quinta-feira, 9, em São Carlos. Por volta das 20h, em um posto de combustíveis na Avenida Morumbi (bairro de mesmo nome), abordaram e detiveram três suspeitos que confessaram que tinham como meta a prática do crime.

Uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento preventivo quando os PMs notaram a presença de um Pálio em um posto de combustíveis na Avenida Morumbi. Dois homens saíram, enquanto que o comparsa ficou no veículo. Por estarem em atitude suspeita foi feita a abordagem.

Com um deles foi localizada cinco chaves mixas e indagados, um deles confessou que o trio iria realizar o roubo a residência no Jardim Cruzeiro do Sul. Nas proximidades da moradia iriam se encontrar ainda com mais dois criminosos e um deles levaria uma arma.

O trio foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. Após pesquisa, consta que um dos detidos já teria cumprido pena por roubo e outro integrante da gangue, quando adolescente teria várias passagens por roubo de veículos.

Leia Também