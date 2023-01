Prefeitura retoma atendimento veterinário gratuito

Cachorro recebe tratamento veterinário - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Defesa e Proteção Animal, informa que a partir desta quinta-feira (12/01) retoma o atendimento veterinário gratuito de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Inicialmente serão realizados 20 atendimentos por dia em clínica contratada pelo município, um investimento de R$ 1.035.480,00. Serão oferecidos serviços ambulatoriais de baixa complexidade como vermifugação, aplicação de soro, raio X, ultrassom, hemograma com ureia e creatina, teste de erliquiose (doença do carrapato), teste de cinomose, raspagem de pelo, entre outros.

Para que o animal seja atendido é necessário a marcação de consulta. O agendamento deve ser realizado exclusivamente pelo telefone (16) 3368-7051 com antecedência. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, a clínica vencedora do processo para a prestação do serviço vai atender em duas unidades, uma na região sul e outra na região norte da cidade. “Importante reforçar que o agendamento somente será feito pelo telefone da Secretaria. A profissional que vai realizar essa marcação está preparada para identificar as demandas e passará todas as instruções para a pessoa que precisa do atendimento para o seu animal de estimação”, explica o secretário.

Paraná Filho disse, ainda, que pretende contratar outra empresa para a realização de cirurgias. “Essa empresa prestaria esse serviço até construirmos um novo centro cirúrgico no Canil e Gatil Municipal”.

