MutirÃ£o de castraÃ§Ã£o atende mais de 300 cÃ£es e gatos no Cidade Aracy

A Prefeitura de São Carlos realizou, no último sábado (7) e domingo (8), o primeiro Mutirão de Castração de 2026. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal e ocorreu no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, localizado no bairro Cidade Aracy.

Durante os dois dias de atendimento foram realizadas 308 cirurgias de castração em cães e gatos. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o controle populacional de animais, promover a saúde dos pets e prevenir casos de abandono e maus-tratos.

O mutirão disponibilizou 400 vagas gratuitas, destinadas principalmente a moradores do Cidade Aracy, Antenor Garcia e bairros próximos. Ao todo, foram registrados 372 agendamentos, porém 92 tutores não compareceram com os animais no dia da cirurgia.

No primeiro dia de atendimento foram realizadas 144 castrações. Entre os gatos, foram 80 procedimentos, sendo 36 fêmeas e 44 machos. Já entre os cães, foram castrados 64 animais, sendo 30 fêmeas e 34 machos.

No domingo foram realizadas outras 164 cirurgias. Entre os felinos, foram 112 castrações, com 65 fêmeas e 47 machos. Já entre os cães, foram registrados 52 procedimentos, sendo 32 fêmeas e 20 machos.

De acordo com o diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal, Lucas Eduardo Jordão, a ausência de tutores prejudica o andamento das ações de controle populacional.

Segundo ele, cada vaga é planejada previamente com equipe veterinária, medicamentos, materiais cirúrgicos e toda a estrutura necessária. Quando o tutor não comparece, a vaga acaba sendo perdida, impedindo que outro animal seja atendido e gerando desperdício de recursos e de oportunidade para o controle populacional.

O diretor também destacou que todos os animais atendidos foram microchipados após o procedimento. Os números dos microchips serão cadastrados no sistema interno do departamento, permitindo a identificação dos responsáveis. Caso futuramente esses animais sejam abandonados ou sofram maus-tratos, será possível identificar o tutor e adotar as medidas cabíveis conforme a legislação vigente.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, avaliou que a ação ajudou a reduzir a demanda da região.

Segundo ele, havia uma demanda significativa na área e o mutirão permitiu avançar no controle populacional de cães e gatos, evitando o crescimento desordenado. A ação contou com a participação de moradores do Cidade Aracy, Antenor Garcia e bairros adjacentes.

Apesar de nem todas as vagas terem sido preenchidas, o secretário considerou o resultado positivo. Ele explicou que parte das vagas não foi utilizada devido ao não comparecimento de tutores ou ao descumprimento de orientações prévias, como o jejum do animal. Mesmo assim, destacou que o resultado foi satisfatório e que novas ações já estão sendo planejadas em outros pontos da cidade.

O Departamento de Controle e Defesa Animal reforça que a castração é uma medida fundamental para o controle populacional, prevenção de doenças e promoção do bem-estar animal.

Em 2025, a Prefeitura de São Carlos realizou a castração de 2.274 animais entre cães e gatos. Para 2026, a administração municipal prevê novos mutirões em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura deverá anunciar em breve novas datas para ampliar o atendimento à população e fortalecer as ações de proteção animal no município.

