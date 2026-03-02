(16) 99963-6036
Homenagem da Funerais Pet aos pets: Amora e Akyra

07 Mar 2026 - 07h29Por Jessica
Homenagem a cachorrinha Amora .
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Amora, ocorrido no dia 06 de Março de 2026, na cidade de São Carlos/SP
 
Ela foi cuidada e amado por sua tutora Fernanda Turcati de Freitas . A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
 

Homenagem a cachorrinha Akyra 

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Akyra, ocorrido no dia 06 de Março de 2026, na cidade de São Carlos/SP.
 
Ela foi cuidada e amado por seus tutores Paola Silva de Castro e Wilson Silva de Castro. A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
 

