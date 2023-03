Feira de Adoção de Animais de Ibaté será neste sábado (01)

SIGA O SCA NO

Cachorro - Crédito: © Prefeitura do Rio/Subvisa/Nelson Duarte

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “João Trevizan”, realiza uma feira de adoção, neste sábado (01), das 9h às 14h, com o objetivo de aumentar a adoção consciente de animais na cidade de Ibaté.

Para adotar é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência, preencher um cadastro local, além de assinar um termo de compromisso sobre a guarda responsável do bichinho. Podem ser moradores de Ibaté ou da região.

A médica veterinária Drª Claudia Boschilia, responsável pelo CCZ, conta que esses animais foram abandonados ou vítimas de maus tratos. “Estão aptos para adoção tem 60 animais, sendo 40 cachorros e 20 gatos, entre filhotes e adultos. Esses pets estão saudáveis, vermifugados e castrados. Aqueles que ainda não tem idade para castração, a gente faz o agendamento no ato da adoção”, explica.

“Esta é a oportunidade para quem já pensou e está se organizando para ter um animal em casa. A adoção precisa ser consciente, pois o gato e o cachorro irão ficar com a família por aproximadamente 10 anos ou mais e precisa de alimentação, abrigo, cuidados veterinários, tempo e carinho”, afirma a médica veterinária.

Abandonar ou maltratar animais é crime, de acordo com a Lei Federal N° 9605/98, com pena de três meses a um ano de detenção e multa. Qualquer pessoa pode denunciar este crime no site http://www.ssp.sp.gov.br/depa e também na Delegacia de Polícia Civil.

O Centro de Controle de Zoonoses está localizado na rua José Donatoni, 656, Jardim Mariana, atende de segunda a sexta-feira, com exceção de quarta-feira e aos finais de semana. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-7031.

