Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em tubulação em São Carlos

Membros da corporação com o bebê cachorro e com a mamãe dele: um belo final de história - Crédito: Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros salvaram a vida de um filhote de um cachorro na manhã deste domingo, 25, em uma casa na Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy.

Acidentalmente o cãozinho ficou preso em uma tubulação do esgoto da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e com utilização de equipamentos, aliado a muita paciência e resiliência, conseguiram resgatar com vida o pequeno animal que após o resgate recebeu o carinho dos membros da corporação, da família tutora e, principalmente, da mamãe. Um belo final feliz para o dia de Natal.

