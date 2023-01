SIGA O SCA NO

Bily desapareceu de sua residência na véspera do Ano Novo ( 31/12) no bairro Douradinho. Se assustou com os fogos.

Ele é preto acizentado e tem as patas bege.

Família está desesperada, sentindo falta de seu animal de estimação.

Informações sobre paradeiro do cão devem ser repassadas no contato: 16996192801 ou 16997049324

