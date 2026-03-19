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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebÃª Luisa Emanuelly Ferreira Silva

19 Mar 2026 - 09h57Por Da redaÃ§Ã£o
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terezinha - terezinha -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Bebê Luisa Emanuelly Ferreira Silva,na cidade de São Carlos/SP no dia 19/03/2026, nascida no dia 25/10/2025 aos  04 Meses. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 19/03/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Deixa seus pais Carlos Emanuel Alexandre Silva e Evilly Milena Ferreira da Silva ,demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 19/03/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP.

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