Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebÃª Luisa Emanuelly Ferreira Silva

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NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Bebê Luisa Emanuelly Ferreira Silva,na cidade de São Carlos/SP no dia 19/03/2026, nascida no dia 25/10/2025 aos 04 Meses. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 19/03/2026 no velório municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos-SP.

Deixa seus pais Carlos Emanuel Alexandre Silva e Evilly Milena Ferreira da Silva ,demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 19/03/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo-SP, para o Cemitério Municipal nossa Senhora do Carmo em São Carlos -SP.

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