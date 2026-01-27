(16) 99963-6036
Obituário

Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

27 Jan 2026 - 06h40Por Da redação
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Ramiro Ribeiro da Silva na cidade de São Carlos/SP, no dia 26/01/2026, nascido no dia 12/03/1950  aos  75  anos. O inicio do velório está previsto as 12:00 no dia 27/01/2026 no velório municipal  Ibaté/SP.

Era divorciado.                                                Deixa suas filhas Elaine, Eliane , demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 27/01/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal Ibaté/SP, para o Cemitério municipal Ibaté/SP.

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Antônia Zulmira dos Santos na cidade de  São Carlos-SP-no dia 26/01/2026, nascida no dia 20/01/1949 aos 77  anos. O inicio do velório está previsto as 11:00 no dia 27/01/2026 no velório municipal  Nossa Senhora do Carmo de são Carlos/SP.

Deixa sua  filha Silmara Aparecida dos Santos Fabre ,demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 27/01/2026 às 15:00hs, saindo do velório municipal Nossa Senhora do Carmo - São Carlos/SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo-São Carlos/SP.

