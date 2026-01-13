Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra. Maria Zuleide do Nascimento na cidade de São Carlos-SP-no dia 12/01/2026, nascida no dia 10/08/1948 aos 77 anos. O inicio do velório está previsto as 14:00 no dia 13/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casada com o Sr Luiz Barbosa do Nascimento

Deixa seus filhos Ildemar , José, Maria ,Irismar, Antonio ,Idelvan,Demais familiares e amigos.

O sepultamento está previsto no dia 13/01/2026 às 17:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

