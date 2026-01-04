(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Obituário

Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

04 Jan 2026 - 06h57Por Da redação
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Hilário Virginio do Nascimento,na cidade de São Carlos-SP/ no dia 03/01/2026, nascido no dia 02/01/1950 aos 76  anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 04/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.

Era casado com a Sra. Maria do Socorro Jesus Virginio.

Deixa sua filhos, Josefa,  Adriana,Laercio,Ednelson ,João Batista,Adriano,Maria Angela, José Cicero, Izael,Isaias ,Demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/01/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

