Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. Hilário Virginio do Nascimento,na cidade de São Carlos-SP/ no dia 03/01/2026, nascido no dia 02/01/1950 aos 76 anos. O inicio do velório está marcado as 12:00 no dia 04/01/2026 no velório municipal Ibaté/SP.
Era casado com a Sra. Maria do Socorro Jesus Virginio.
Deixa sua filhos, Josefa, Adriana,Laercio,Ednelson ,João Batista,Adriano,Maria Angela, José Cicero, Izael,Isaias ,Demais familiares e amigos.
O sepultamento dar-se no dia 04/01/2026 às 16:00hs, saindo do velório municipal Ibaté -SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.